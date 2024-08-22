Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Vaniköy’de ormanlık arazi içindeki inşaatla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını belirterek, "Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1826561375872700578

Hatırlanacağı gibi Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ilgili yapılaşmayla ilgil 16 Ağustos'ta işlem yapıldığını belirterek, mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili yapı tatil tutanağı düzenlendiğini duyurmuştu.