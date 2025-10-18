Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, sürüden ayrılan koyunlar kurt saldırısına uğradı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Kınık köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yakup T. isimli vatandaş, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak üzere meraya saldı.

Ancak Dereköy ile Bulduk köyleri arasındaki arazide sürüsünü kontrol ettiği sırada bazı hayvanlarının eksik olduğunu fark etti.

Bölgeyi aramaya başlayan üretici, kısa süre sonra 4 küçükbaş hayvan kurtlar tarafından telef edildiğini, 4 küçükbaş hayvanın ise yaralı olduğunu gördü. Olay, köyde büyük üzüntü yarattı.

Telef olan 4 koyun Yakup T. tarafından imha edildi.