Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusunda (Bartın-Zonguldak) fırtına beklendiğini duyurdu. Denizciler ve bölge sakinleri, ulaşım aksamaları ve olası risklere karşı uyarıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğu kesimlerinde, özellikle Bartın ve Zonguldak bölgelerinde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın, 27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Fırtına dolayısıyla deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.