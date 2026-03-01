Bartın Limanı'nda yanaşma manevrası sırasında makine arızası yaşayan NORTH MOON adlı gemi, GOLD LUCKY gemisine çarptı. Olayda yaralanan olmazken, gemilerde hasar oluştu.

BARTIN (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Bartın Limanı'nda meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, NORTH MOON isimli gemi yanaşma manevrası sırasında yaşadığı makine arızası nedeniyle limanda bulunan GOLD LUCKY adlı gemiye çarptı. Çarpışma sonucu her iki gemide de maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Kaza sonrası Liman Başkanlığı tarafından idari tahkikat başlatıldığı ve olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.