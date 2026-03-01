Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yeşil dokuyu korumak ve vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışma alanlarında vatandaşların araçlarının zarar görmemesi adına özel önlem alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerde bakım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, İzmit'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Doğu Kışla Parkı ve çevresinde detaylı bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda ağaç budama işlemleri, kuruyup yere düşen dalların toplanması, çim biçimi ve genel yeşil alan temizliği titizlikle yerine getirildi. Periyodik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar ile parkın estetik görünümü korunurken, bitki sağlığı da desteklenmiş oluyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULUYOR

Büyükşehir ekipleri, bakım çalışmaları sırasında vatandaşların ve araçların zarar görmemesi için özel önlemler alıyor. Çalışma alanı, branda yardımıyla izole edilerek güvenli bir çevre oluşturuluyor. Böylece araç yoğunluğunun çok olduğu alanlarda hem araçlar korunuyor hem de personelin rahat çalışması sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğayla iç içe alanları koruyarak kente değer katmaya devam ediyor. Düzenli olarak yapılan yeşil alan bakımları çim kalitesini artırırken, parkların daha düzenli ve estetik görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşların açık alanlarda daha güvenli ve konforlu vakit geçirmesine imkân tanıyor.