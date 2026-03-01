Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında ilçe genelindeki denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşların hijyenik ve güvenli koşullarda alışveriş yapabilmeleri, sağlıklı gıda tüketmeleri amacıyla sürdürülen Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimler; kasaplar, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve şarküteriler olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki işletmelerde gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin hijyen koşulları, satış fiyatları, ürün gramajları ve son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. İşletmelerin temiz, düzenli ve bakımlı alanlarda faaliyet gösterip göstermediği incelenirken; vergi levhası, gıda sicil belgesi, üretim izni ve iş yeri açma ruhsatı gibi yasal belgeler de kontrol edildi.

Zabıta ekipleri ayrıca ürünlerin uygun depolama koşullarında muhafaza edilip edilmediğini, üretim alanlarının dış etkilere karşı korunup korunmadığını ve dezenfeksiyon uygulamalarının düzenli şekilde yapılıp yapılmadığını da denetledi. Gıda güvenliği standartlarına aykırı hareket eden işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız devam ettirece