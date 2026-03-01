Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Ambarlı, Kapıkule ve Gürbulak'ta düzenlediği üç ayrı operasyonda toplam 484 kilo uyuşturucu yakalandı. Piyasa değeri 828 milyon 272 bin TL olan maddeler imha edildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında üç ayrı noktada büyük operasyonlara imza attı.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ekvator çıkışlı ve Türkiye üzerinden transit geçeceği belirlenen iki konteynerde yapılan aramada, 3 ton 350 kilo balık ununa emdirilmiş 127 kilo kokain ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ülkeye giriş yapmak isteyen bir TIR'da 305 kilo esrar bulundu. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise İran'dan gelen bir başka TIR'da 52 kilo esrar yakalandı.

Toplamda 484 kilo uyuşturucu maddeye el konulurken, ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin 828 milyon 272 bin TL olduğu bildirildi. Uyuşturucuların imha edildiği öğrenildi.

Olaylara ilişkin Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, terörün finansmanı ve kara para aklama başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.