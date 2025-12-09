Usta sanatçı Barış Manço, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen 'İzmir'den Dünyaya Barış Manço Şarkıları' konseriyle anıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve 1999 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının dillerden düşmeyen şarkıları AASSM'de hep birlikte söylendi.

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği'nin (TÜRGÖK) düzenlediği 'İzmir'den Dünyaya Barış Manço Şarkıları' konserinde sanatçının hayranları bir araya geldi.

Solistliğini Yılmaz Demirtaş'ın yaptığı konserde, orkestraya Ege Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro eşlik etti.

Konserde, Barış Manço'ya ait fotoğraflardan oluşan bir seçki de sahnede sunuldu.