QNB Türkiye çatısı altındaki Enpara.com, 28 Ağustos 2025’te tamamlanan kısmi bölünme ile Enpara Bank A.Ş. olarak bağımsız hizmete başlıyor. 26 Eylül’de tüm müşteriler devredilecek, 27 Eylül sabahı 5 saatlik kesinti yaşanacak. IBAN’lar değişecek, EFT/FAST ücretli olacak; kartlar ve ücretsiz işlemler devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - QNB Finansbank, Enpara.com’un QNB Group (Q.P.S.C.) çatısı altında bağımsız bir mevduat bankası olarak Enpara Bank A.Ş.’ye devrini duyurdu.

2012 yılından bu yana QNB bünyesinde faaliyet gösteren Enpara.com’un kısmi bölünme işlemi, 28 Ağustos 2025’te tamamlandı. İlk grup müşterilerin devri 12 Eylül’de gerçekleşirken, kalan tüm müşteriler 26 Eylül 2025’te otomatik devredilecek. Müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok; hesaplar, krediler, kartlar ve talimatlar bakiyeleriyle taşınacak.

Her iki bankada devir öncesi sistemsel uyarılarda bulunurken, devir sonrası değişiklikler konusunda da müşterilerini bilgilendiriyor.

Buna göre Enpara Bank, masrafsız bankacılığı sürdüreceğini; EFT/FAST/havale ücretsiz, Enpara.com Kredi Kartı ömür boyu aidatsız kalacağını, QNB ATM’leri ve şubeleri nakit işlemler için ücretsiz kullanılmaya devam edileceğini duyurdu.

IBAN DEĞİŞİKLİĞİ VE 27 EYLÜL 2025 KESİNTİSİ

Hesap numaraları aynı kalsada IBAN’lar yasal zorunluluk gereği değişeceğini duyuran enpara, yeni IBAN’ların düzenli para gönderenlerle paylaşılmasını istedi. QNB’ye gelen hatalı EFT/SWIFT’ler 90 gün ücretsiz Enpara Bank’a aktarılacağı aksi halde iade edileceği belirtilen duyurularda, kartların ise değişmeden kullanılabileceği belirtildi. QNB ise 27 Eylül’den itibaren Enpara Bank hesaplarına para transferlerinin ücretli olacağını duyurdu. Devir sonrasında Enpara'nın “Üç Banka Tek ATM” sona dönemi de sona erecek.

Öte yandan sistem geliştirmeleri dolayısıyla 27 Eylül Cumartesi sabah 04.00-09.00 arası şu işlemler kesintiye uğrayacağı kaydedidi.