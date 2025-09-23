Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) tarafından düzenlenen Ekonomi Buluşmaları serisinin ilki, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa çok sayıda ARNİAD üyesi, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.BURSA (İGFA) - Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, katılımcılara teşekkür ederek derneğin vizyonunu paylaştı. Taşocak, “Arnavut İş İnsanları Derneği olarak düzenlediğimiz ilk Ekonomi Buluşmaları kapsamında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a katkılarından dolayı teşekkür eden Taşocak, “BTSO’nun çalışmalarını yalnızca iş dünyasının üst katmanlarına değil, geniş tabana yayarak ortaya koyduğu vizyon bizler için son derece kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Derneğin kuruluş süreci ve hedeflerinden de söz eden Taşocak, “ARNİAD, üç yıl önce Bursa merkezli olarak kurulmuş, dünyadaki Arnavut Diasporası ile Türkiye arasında köprü vazifesi görmeyi ve ihracatı geliştirici faaliyetler yürütmeyi amaçlayan genç bir dernektir. Bugün başlattığımız Ekonomi Buluşmaları, bu yolculuğun önemli kilometre taşlarından biridir” diye konuştu.

Taşocak’ın ardından konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz ise Bursa’nın, bugün Türkiye’nin üretiminde, istihdamında ve ihracatında lider bir konumda olduğunu ve bunda Arnavut iş dünyası temsilcilerinin payının büyük olduğunu söyledi. Başarının bireysel gayretlerle başladığını ama gerçek güce dönüşmesi için dayanışmaya, işbirliğine, ortak hedeflere ihtiyaç duyduğunu belirten Batmaz, “ARNİAD işte tam bu noktada kıymetli bir görev üstleniyor. Sizler bu çatı altında hem köklerinizden gelen bağları yaşatıyor, hem de Bursa’mızın ekonomisine, kültürüne ve toplumsal dayanışmasına güç katıyorsunuz. Bizler de iş dünyamızın çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman yanınızdayız. Çünkü hepimiz aynı amaç doğrultusunda bütünleşiyor, ortak bir gelecek hedefiyle çalışıyoruz.” dedi.

Etkinliğin konuğu olan Ekonomist Mert Başaran ise küçük tasarrufların ve finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Başaran, yatırım bilincinin günlük hayattaki küçük alışkanlıklarla başladığını vurgulayarak, katılımcılara çeşitli örnekler sundu. Sunumunun ardından davetlilerin sorularını da yanıtladı.

Programın sonunda ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, günün anısına Mert Başaran’a plaket takdim etti.