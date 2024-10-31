Türkiye Bisiklet Federasyonu, milli bisikletçilerimizin Balkan Şampiyonaları’nda kazandığı 21 madalya ile Cumhuriyetimizin 101. yılına gurur verici bir başlangıç yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, milli bisikletçilerimizin Balkan Şampiyonaları’nda kazandığı 21 madalya ile Cumhuriyetimizin 101. yılına gurur verici bir başlangıç yaptı. Federasyon, Türk gençlerinin bisikletin çeşitli disiplinlerinde uluslararası başarılar kazanabilmesi için yönetim, antrenör, teknik ekip ve personel kadrosu ile tüm kaynaklarını seferber ediyor.

BALKAN PİST ŞAMPİYONASI'NDA 16 MADALYA VE 2 TÜRKİYE REKORU

Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Balkan Pist Şampiyonası'nda, Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı toplam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Lydia Turan, Ramazan Yılmaz, Mehmet Emin Çiçek, Emre Kaplan, Haktan Ramazan Sayan ve genç kadın takım sprint ekibi toplamda 6 altın madalya kazandı.

Ayrıca, Ramazan Yılmaz ve Türkiye takım sprint ekibi iki gümüş madalyanın sahibi olurken, Lydia Turan, Rabia Şimşir, Emre Kaplan, Doğukan Arıkan, Haktan Ramazan Sayan, Ege Erülkü ve erkek takım sprint ekibi ise 8 bronz madalya elde etti. Şampiyona’da ayrıca, Mehmet Emin Çiçek 4 km bireysel takip yarışında, Ramazan Yılmaz ise 1 km zamana karşı yarışında iki yeni Türkiye rekoruna imza attı.

BALKAN YOL BİSİKLETİ ŞAMPİYONASI'NDA 5 MADALYA

28-29 Ekim 2024 tarihlerinde Edirne’de, 10 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’nda milli bisikletçilerimiz ülkemizi başarıyla temsil etti. Zamana karşı yarışında genç kadınlarda Hatice Buse Ertekin birinci olurken, yıldız erkeklerde Ege Erülkü birinciliği, büyük erkekler kategorisinde ise Burak Abay üçüncülüğü elde etti. Yol yarışında ise Hatice Buse Ertekin genç kadınlarda altın madalya kazanırken, yıldız erkeklerde Muhammet Umut Demircan bronz madalyanın sahibi oldu.