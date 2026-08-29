Karadeniz'in tarihi kucaklayan şehri Samsun, bu yıl pedalların arasında yeni bir sayfa daha ekliyor kendi hikâyesine. Kurtuluş Savaşı'nın doğduğu şehir, bugün UCI 2.2 kategorisindeki Tour of Samsun ile bambaşka bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor.

SAMSUN (İGFA) - Karadeniz'in tarihi kucaklayan şehri Samsun, bu yıl pedalların arasında yeni bir sayfa daha ekliyor kendi hikâyesine. Kurtuluş Savaşı'nın doğduğu şehir, UCI 2.2 kategorisindeki Tour of Samsun ile bambaşka bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Yarışın ikinci etabı, Ladik'ten start alıp yine Ladik'te bitiş çizgisine ulaşan 143,5 kilometrelik bir parkurda geçti. Anadolu'nun ortasına doğru uzanan, gölüyle ve termal kaynaklarıyla bilinen bu ilçe, bu kez peletona sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Samsun Valiliği'nin koordinasyonu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Samsun 2026 Uluslararası Bisiklet Yarışı, 23 ülkeden 107 sporcunun katılımıyla dün başladı.

2. Etabın hikayesi

Etap saat 11:00'de nötralize start ile başladı. 1,5 kilometre sonra 0 km noktası geçilerek yarış resmen açıldı. Erken kilometrelerde art arda kaçış denemeleri yaşansa da hiçbiri tutunamadı; peleton bir süre kontrolü elinde tuttu. 41. kilometrede ise beşli bir kaçış grubu oluşmayı başardı: Batyrkhan Alik, Yiğit Tahir Buğra, Metkel Eyob, Chuanyang Lin ve Daniyal Matthews, peletonun 20 saniye önünde yol almaya başladı. Ancak bu avantaj uzun sürmedi — 43,4. kilometrede grup yeniden peletonla birleşti ve yarış toplu bir mücadeleye evrildi.

Etabın kaderi ise sprintte belirlendi. Konya Büyükşehir Belediye Spor forması giyen Ramazan Yılmaz, güçlü finişiyle rakiplerini geride bırakarak günün galibiyetini kazandı. İkinci sırayı Project Echelon Racing'den Jérôme Gauthier alırken, podyumun son basamağını Istanbul Team'in Eritreli sporcusu Mewael Girmay tamamladı.

Ramazan böyle istedi

Ancak bugünün asıl hikâyesi tek bir etap zaferinden ibaret değil. Yılmaz için bu, art arda ikinci galibiyet oldu — dünkü ilk etabı da kazanan genç sporcu, bugün Ladik'te bir kez daha kürsünün zirvesine çıkarak liderlik mayosundaki yerini de perçinledi.

Tour of Samsun - 2. Etap Sonuçları

Ramazan Yılmaz - Konya Büyükşehir Belediye Spor — 3:13:45

Jerome Gauthier - Project Echelon Racing — 3:13:45

Mewael Girmay - İstanbul Team — 3:13:45

Genel Klasman - İlk 3

Ramazan Yılmaz - Konya Büyükşehir Belediye Spor — 3:13:45

Jerome Gauthier - Project Echelon Racing — 3:13:45

Mewael Girmay - İstanbul Team — 3:13:45

Puan Klasmanı - İlk 3

Ramazan Yılmaz - Konya Büyükşehir Belediye Spor

Mewael Girmay - İstanbul Team

Jerome Gauthier - Project Echelon Racing

Dağların Kralı (Tırmanış) Klasmanı - İlk 3

Daniil Pronsky - Team Vino - North Qazaqstan Region

Rudolf Remkhi - MBB Continental Cycling Team

Mewael Girmay - İstanbul Team

Tour of Samsun'da 3. Etaba ön bakış

Tour of Samsun 2026'da heyecan üçüncü etapla devam ediyor. Yarışın 3. etabında bisikletçiler, Samsun'dan Alaçam'a uzanan 130,6 kilometrelik parkurda mücadele edecek. Etap, saat 10.00'da start alacak.

Start öncesinde sporcular için takım tanıtımı ve imza töreni ise 08.30-09.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışın resmi startından önce bisikletçiler nötr başlangıç bölümünü geçecek ve 6,3 kilometrenin ardından yarışın gerçek mücadelesi başlayacak.

Tour of Samsun 2026 - 3. Etap

Parkur: Samsun - AlaçamMesafe: 130,6 kmToplam tırmanış: 821 metreStart: 10.00Takım tanıtımı ve imza töreni: 08.30-09.45Nötr start: 6,3 kmSprint kapısı: 34,1 kmSprint kapısı: 105,6 kmBeslenme noktaları: 39,7 km ve 77,9 kmBeklenen finiş: Yaklaşık 13.50-14.07Beklenen etap sonucu: Grup sprinti