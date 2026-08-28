Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ziyaret ederek Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'da sporun altyapısını güçlendirmek ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ağırladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Altay, merkezde incelemelerde bulunarak Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim alan çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Genç sporcuların antrenmanlarını takip eden Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, öğrencilerle sohbet ederek onlara başarılar diledi.

Tesiste yer alan spor alanlarını ve uygulama bölümlerini tek tek gezen Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı, çocuk ve gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve farklı branşlarda geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceleyerek detaylı bilgi aldı sporcu adaylarının fiziksel ve teknik gelişim süreçlerinin bilimsel yöntemlerle takip edildiği merkezde uygulanan eğitim modeli, Başkan Altay'dan tam not aldı.

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin yalnızca akademik başarılarını değil, spor alanındaki gelişimlerini de önemsediklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezde sporcuların yeteneklerini en doğru şekilde ortaya çıkaracak kapsamlı bir eğitim modeli uyguladıklarını belirterek, 'Amacımız, sporcularımızı ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi başarıyla temsil edecek seviyeye ulaştırmak ve olimpiyatlara sporcular yetiştirebilecek güçlü bir altyapıyı sürekli geliştirmektir. Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.