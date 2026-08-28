Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde açılan spor sahalarını ziyaret ederek çocuklara Sakaryaspor forması hediye etti. Alemdar, şehir genelinde tesisleşme ve yatırım hamlelerinin süreceğini belirtti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya, her alanda olduğu gibi sporda da tarihi bir yatırım dönemi yaşıyor. İlçelerin tamamında her gün bir futbol sahası, spor kompleksi açılıyor ve binlerce çocuk spora erişim imkânı buluyor. Miniklerin sevinç yaşadığı son adres ise Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi oldu.

Spor sahaları tamamlanarak hizmete açılan mahallede çocuklarla futbol sahasında bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çocuklara Sakaryaspor forması hediye etti.

Ayrıca bölgede esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen, selamlaşan, sohbet eden ve tek tek talepleri dinleyen Başkan Alemdar'a AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş ve Yazılıgürgen Mahalle Muhtarı Tuncer Kara eşlik etti. Başkan Alemdar sporda, sosyal yaşamda, eğitimde ve tüm alanlarda tarihi bir yatırım döneminin yaşandığını ifade ederek, 'Yatırımlar artarak devam edecek' vurgusu yaptı.

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Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini tekrar hatırlatan Alemdar, şehrin merkezinden en uzak mahallesine kadar aynı hassasiyetle çalıştıklarını ve çocukların spora erişimini artırmak için spor sahalarının sayısını artıracaklarını söyledi.

Başkan Alemdar, 'Sakarya'da gençlerin sporla yetişmesi, bayrağımızı temsil edecek yetenekli sporcuların keşfedilmesi en öncelikli hedefimiz. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi başarının yolu tesisleşmeden geçiyor. Biz de şehrimizin en uzak noktalarında, ilçelerimizde evlatlarımızı en modern spor sahalarıyla, tesislerle buluşturuyoruz. Tarihin en büyük yatırım dönemini yaşadığımız Sakarya'da spordan, sosyal yaşama, eğitimden ulaşıma kadar büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Şehir merkezinden, şehrin en uzak mahallesine kadar aynı hassasiyetle davranıyor, insanımıza adil bir hizmet sunmak için gayret ediyoruz' dedi.

Başkan Alemdar, günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilerek paylaştı.