Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası, 02-03 Kasım tarihlerinde İstanbul Anadolu yakasında düzenlenecek olan Orhan Yüce İstanbul Rallisi ile sona eriyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Remed Assistance, Salados, Fora Araç Takip, Power App, Auto Club, Sardunya, T.T.O.K. ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda 54 ekip mücadele edecek.

2024 sezonu şampiyon ve birincilerini belirleyecek olan ralli, iki gün boyunca 116,38 kilometresi özel etap, toplam 301,36 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak.

Bu yıl 44. kez düzenlenen İstanbul Rallisi, 1 Kasım Cuma günü 17.30'da İstanbul Park'ta gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak.

Rallinin ilk günü, 2 Kasım Cumartesi Petrol Ofisi Maxima (Göçbeyli) ve Orhan Yüce (Ballıca) etaplarının ikişer kez geçilmesinden oluşacak ve aynı günün akşamı İstanbul Park içindeki servis alanında sona erecek. 3 Kasım Pazar günü ise Salados (Oruçoğlu) ve Remed Assistance (Esenceli) etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, saat 16.05’ten itibaren servis alanındaki finiş podyumunda ödüllerini alacak.