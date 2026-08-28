Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine çok sayıda para cezası, tribün kapatma ve hak mahrumiyeti cezaları verdi.

İSTANBUL (İGFA) - PFDK'nın açıkladığı kararlarda, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve futbolun ve kurumların itibarını zedeleyen açıklamalar başlıca yaptırım gerekçeleri oldu.

EN AĞIR CEZALARDAN BİRİ BEŞİKTAŞ'A

PFDK, Beşiktaş A.Ş.'ye sosyal medya paylaşımlarında yer alan açıklamalar nedeniyle 3 milyon 500 bin lira para cezası verirken, Kulüp Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti, yönetici Hakan Daltaban'a ise 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul ayrıca Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan ile TÜMOSAN Konyaspor Kulübü ve Başkanı Ömer Atiker hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

ERZURUMSPOR, GALATASARAY, EYÜPSPOR VE DİĞER KULÜPLERE YAPTIRIM

Erzurumspor FK, Galatasaray, Eyüpspor, Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor, Göztepe, Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler, Antalyaspor, Muğlaspor, Sarıyer ve diğer kulüplerin taraftar davranışları nedeniyle farklı tribünlere elektronik bilet bloke cezaları verildi.

Bazı kulüplere ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle de para cezaları uygulandı.

1. LİG KULÜPLERİNE DE CEZA

Lig'de de çok sayıda kulüp disipline sevk edildi. Fatih Karagümrük, Bursaspor, Kayserispor, Iğdır FK, Pendikspor, Batman Petrol Spor, Boluspor, Esenler Erokspor, Vanspor, Keçiörengücü, Manisa FK ve Mardin 1969 Spor hakkında çeşitli para cezaları verildi.

Ayrıca Batman Petrol Spor A.Ş. sporcusu Mamadou Cissokho, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

BAHİS NEDENİYLE 8 AY HAK MAHRUMİYETİ

Kurul, Mustafa Bilgin Delibaş hakkında bahis eylemi nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verdi.

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