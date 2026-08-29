İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi 'İMO Bursa Sokak Basketbolu Turnuvası'yla üyelerini sahalarda buluşturdu.

BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi Spor Komisyonu'nun katkılarıyla düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası'nda 8 takım centilmence mücadele etmek için bir araya geldi. Hüdavendigar Kent Parkı'nda 2 gün boyunca süren turnuvada inşaat mühendisleri, 3'lük Serbest Atış Yarışmasıyla da eğlendi.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, etkinliklerin üyelerin katılımıyla güzelleştiğini belirterek, 'Değerli üyelerimizi bir arada ve birlik içinde görmek bizleri mutlu ediyor. Turnuvaya katılan tüm üyelerimize ve destek veren üyelerimize, turnuvayı düzenleyen Spor Komisyonu üyelerimize Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz' dedi.

Başkan Erdem, İMO Bursa Şubesi'nin komisyonlarıyla üyeleri için var gücüyle çalıştığını belirterek, Şube'nin üyelerinin katılımıyla büyümeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Spor Komisyonu Başkanı Ceyhun Yardımcı ise, keyifle geçen turnuvaya katılan inşaat mühendislerine teşekkür ederek, yeni etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Potaların tozunun attırıldığı turnuvada şampiyonluğu Dizi Mimarlık, 2'nciliği İnşaat Temel, 3'ncülüğü Arkat Yapı takımlarımız kazandı. Turnuvamızın En Skorer Oyuncusu Mustafa Yiğit seçilirken, 3'lük Serbest Atış Yarışmasının 1'ncisi Furkan Olgun oldu.