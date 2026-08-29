Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen İstanbul Fitness Week'te Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Spor, fitness, wellness ve spor teknolojileri sektörünü aynı çatı altında buluşturan organizasyonun 2'nci günü tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun öncülüğünde düzenlenen İstanbul Fitness Week'te Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde spor, fitness, wellness ve spor teknolojileri sektörünü aynı çatı altında buluşturan organizasyonun 2'nci günü tamamlandı.

İlk gün federasyon yarışma programında büyük erkekler fitness, tekerlekli sandalye vücut geliştirme, genç erkekler klasik fizik, büyük erkekler klasik vücut geliştirme, master erkekler fizik, master erkekler fit klasik fizik ve master erkekler vücut geliştirme kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Bugün ise büyük erkekler fizik, genç erkekler klasik vücut geliştirme, büyük kadınlar ve büyük erkekler fit model, master fit model, akrobatik fitness, body fitness, wellness fitness ve bikini fitness kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi.

VENEZUELA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU'NDAN ZİYARET

Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcuların yanı sıra yurt dışından sporcuları, antrenörleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren İstanbul Fitness Week'e ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor. Venezuela'nın İstanbul Başkonsolosu Lissett Margarita Hernandez Marquez de müsabakaları takip ederek, dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

İSTANBUL FITNESS WEEK'TE ŞAMPİYONA VE EĞİTİMLER BİR ARADA

İstanbul Fitness Week kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirilirken, farklı fitness disiplinlerinde grup egzersizleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ana sahnede çeşitli grup egzersizleri gerçekleştirilirken, personal training, antrenörlük, sporcu beslenmesi ve performans odaklı eğitim ve oturumlar da yapılıyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA MÜSABAKALAR SÜRÜYOR

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nın ilk iki gününde kategorilerinde şampiyon olan sporcular belirlendi. Dünkü müsabakalarda Erkeklerde; Fitness Açık Sıklet'te Ali Emre Koçyiğit, Engelli Vücut Geliştirme Açık'ta Tolga Murat Balıkçı, Klasik Fizik 15-20 Yaş Açık Sıklet'te Alper Küzel, Klasik Fizik 21-23 Yaş Açık Sıklet'te Çetin Dorman, Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme -168 cm'de Batuhan Şengül, Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme -171 cm'de Faik Gökay Güler, Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme -175 cm'de Barış Pado, Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme -180 cm'de Ahmet Barış Üstün, Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme +180 cm'de Hasan Bora Işık, Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Overall'da Hasan Bora Işık, Master Erkekler Fizik 40 Yaş Üstü Açık Sıklet'te Onur Uzun, Master Erkek Fit Klasik Fizik 40 Yaş ve Üzeri Açık Sıklet'te Kaan Karaca, Fit Vücut Geliştirme Master Erkekler 40-49 Yaş'ta Mehmet Hatip Kara, Fit Vücut Geliştirme Master Erkekler 50 Yaş Üstü'nde Mehmet Devrim Topcu, Master Erkek Games Klasik Vücut Geliştirme 40-44 Yaş Açık Sıklet'te Şaban Kara, Master Erkek Games Klasik Vücut Geliştirme 45 Yaş Üstü Açık Sıklet'te Onur Şeleci birinci oldu.

AÇILIŞ SEREMONİSİ BUGÜN YAPILACAK

İstanbul Fitness Week'te Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası heyecanı devam ederken, organizasyonun açılış seremonisi bugün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Organizasyonda yarışmaların yanı sıra grup egzersizleri, mesleki eğitimler ve spor sağlığına yönelik oturumlar düzenlenecek.

Ana sahnede Cycling, Step, MAC Trambolin Cardio, Tabata Strong, Animal Flow, Zumba ve Les Mills etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak. Saat 14.00-18.00 arasında düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenör Vize Eğitimi'nde antrenman bilimi, mekanik gerilim, hipertrofi, yük, homeostaz, adaptasyon ve rejenerasyon fizyolojisi gibi başlıklar uzman isimlerin sunumlarıyla ele alınacak.

Program kapsamında saat 17.00-18.00 arasında ise 'Daha Güçlü, Daha Hızlı, Daha Hasta: Sporlarda Yeni Nesil Doping Maddeleri ve Klinik Gerçekler' başlıklı oturum gerçekleştirilecek.

Federasyon yarışma programında genç erkekler fizik, genç erkekler vücut geliştirme, büyük erkekler fit klasik fizik ve farklı kilo gruplarında büyük erkekler vücut geliştirme kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Spor dünyasının farklı branşlarından sporcuları, sektör profesyonellerini ve ziyaretçileri buluşturan organizasyon, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.



