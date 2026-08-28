Türkiye'nin özel sektörde en büyük elektrik üreticisi olan Cengiz Enerji, Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli Sporcu Nisa Keser'e sponsor oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Nisa Keser, 24 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında İrlanda'nın Bundoran kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası'nda (EuroSurf Junior) ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek.

2022 yılında Şile Belediyesi Spor Akademisi'nde aldığı dalga sörfü eğitimiyle spor kariyerine başlayan Nisa Keser, antrenör Ergun Şenbaş yönetiminde Tula Sörf Kulübü bünyesinde profesyonel kariyerini sürdürüyor. Henüz Gençler (U18) kategorisinde mücadele etmesine rağmen, Türkiye'yi Büyükler (Open) klasmanında uluslararası düzeyde temsil eden en genç sporcu ünvanını taşıyan Nisa Keser, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Cengiz Enerji CEO'su Ahmet Türkoğlu, gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanları desteklemenin, toplumsal gelişime katkı sağladığına inandıklarını belirterek, 'Nisa Keser'in uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olması bizim için büyük bir gurur. Genç kadın sporcuların güçlenmesine katkı sunarken, Türkiye'de gelişim aşamasında olan dalga sörfü branşının geleceğine de destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Sporda fırsat eşitliğini destekleyen ve gençlerin başarı yolculuğunda yanlarında olan bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.