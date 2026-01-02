Antalya'da otobüste cüzdanını unutan 77 yaşındaki Hacer Koca'yı Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevindirdi. İçinde bir miktar para, kimlik ve banka kartları bulunan cüzdan, kısa sürede sahibine teslim edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da şehir içi toplu taşıma otobüsüyle yolculuk yapan 77 yaşındaki Hacer Koca, otobüsten inerken cüzdanını araçta unuttu.

Otobüsün son durağa ulaşmasının ardından aracı kontrol eden şoför, koltukta bırakılan cüzdanı fark ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kayıp Eşya Bürosu'na teslim etti.

Kayıp Eşya Bürosu ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından cüzdan sahibine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşlı kadının evine giderek cüzdanını kendisine teslim etti.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Hacer Koca içinde bir miktar para, kimlik ve banka kartları olan cüzdanının bulunması ve kendisine teslim edilmesinde dolayı büyük bir mutluluk yaşadı. Vergi harcı ödemek için dışarıya çıktığını söyleyen Hacer Koca, 'Bir markete gittiğimde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Nerede düşürdüğüm aklıma gelmedi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri beni arayarak, cüzdanımı bulduklarını söyledi. Cüzdanın bulunacağını hiç düşünmemiştim. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim' dedi.