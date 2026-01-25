Balıkesir Büyükşehir Belediyesi etrafında son günlerde yükselen harcama ve borç tartışmaları kent gündeminin ilk sırasına yerleşti. Muhalefetin 'israf ve borç' eleştirilerine karşılık Büyükşehir yönetimi, '15 yıllık ihmali ortadan kaldırıyoruz' savunması yapıyor. Tartışmalar sürerken sahadaki tablo ve veriler dikkat çekiyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir kamuoyunda son dönemde en çok konuşulan başlıkların başında Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu ve mali harcamalar geliyor.

Muhalefet cephesi, Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı fuzuli harcamalar yapmakla suçlarken, özellikle 'logo değişimine 500-600 milyon TL harcandı' iddiası tartışmaların merkezine oturdu.

Logo değişimi için yarım milyar lirayı aşan bir harcama yapıldığı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak belediye kaynakları ve sahadaki bilgiler, bu rakamların somut belgelerle desteklenmediğine işaret ediyor. Kurumsal kimlik yenilemesi kapsamında yapılan değişimin, önceki dönemde kullanılan 'B' logosu yerine kenti bütüncül şekilde temsil eden bir simgeye geçişten ibaret olduğu ifade ediliyor.

Bugüne kadar söz konusu rakamları doğrulayan resmi bir fatura ya da belge kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bu nedenle iddiaların, siyasi yıpratma amaçlı bir söylem olduğu görüşü de sıkça dile getiriliyor.

KAZILAN YOLLAR: HİZMET AKSAMASI MI, ALTYAPI HAMLESİ Mİ?

Muhalefetin bir diğer eleştirisi ise kent genelindeki kazı çalışmaları. 'Şehir şantiyeye döndü' söylemiyle yapılan eleştiriler yerinde incelendiğinde, çalışmaların büyük bölümünün Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yürütülen altyapı yenilemelerinden kaynaklandığı görülüyor.

Uzun yıllardır ertelendiği belirtilen kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesi kapsamında yapılan kazılar, kısa vadede günlük yaşamı zorlaştırsa da, yönetim tarafından 'kaçınılmaz bir altyapı yatırımı' olarak değerlendiriliyor. Büyükşehir yönetiminin, yüzeydeki estetik çalışmalardan önce altyapıyı ele almayı tercih ettiği belirtiliyor.

'Belediye kaynakları konserlere harcanıyor' eleştirileri de kent gündeminde yer buluyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde yüksek ücretli sanatçılar yerine, kendi bünyesindeki Belediye Konservatuvarı'nı etkinliklerde öne çıkardığı görülüyor. Bu yöntemle hem maliyetlerin düşürüldüğü hem de yerel sanatçılara alan açıldığı ifade ediliyor.

Balıkesir'in Türkiye'nin borçlu belediyeleri arasında yer alması, tartışmaların bir diğer boyutunu oluşturuyor. Ancak özellikle SGK borçlarının, 20 aylık yeni yönetimin değil, yıllar içinde biriken bir yükün sonucu olduğu belirtiliyor. Enerji maliyetlerindeki artış ve BASKİ'nin devraldığı borçlar, su fiyatlarına yansıyan zamların temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Balıkesir'de yaşanan tartışmalar, klasik bir 'algı mı, hizmet mi?' sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Bir yanda muhalefetin israf ve borç eleştirileri, diğer yanda altyapı yatırımları ve mali tabloyu toparlama iddiası bulunan bir yönetim var.

Ahmet Akın yönetimi, geçmiş yıllardan devralındığını savunduğu sorunları çözmeye çalışırken, bunun kentte geçici rahatsızlıklar yarattığı görülüyor. Balıkesir halkının, kısa vadeli konfor kaybı ile uzun vadeli çözüm arasında nasıl bir tercih yapacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.