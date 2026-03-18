İSTANBUL (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri'de 407 sanıklı İBB davasının ikinci haftasını takip ederken basın açıklaması yaptı. Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı ve İBB davasına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Günaydın, açıklamasında, 'Adalet Bakanı ve eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, daha mahkemenin sorgularına yeni başladığı bir davayı 'asrın yolsuzluğu' diye tanımlıyor. Ben Adalet Bakanı'na masumiyet karinesini hatırlatırım, hukuku hatırlatırım. Hakimleri rahat bıraksınlar, ellerini çeksinler ya da gelsinler duruşma salonuna girip izlesinler. Basın mensuplarının duruşmaları takip etmesi sağlanmalı. TRT'den yayınlansın deniyor, ama gazetecilerin sorularına kısıtlama getiriliyor. Bu kabul edilemez.' diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili iddialara yanıt vermek yerine başka kişilere saldırmayı tercih ettiğini ifade eden Günaydınb, 'Eğer elinde bilgi ve belge varsa derhal savcılığa intikal ettirmeli; dedikodu yapmaktan vazgeçmeli' dedi.

Günaydın ayrıca, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bayram öncesi duruşma salonlarının daha olağan bir biçime dönüştürülmesi gerektiğine dair açıklamasını da hatırlatarak, 'Biz duruşmaların hukuka uygun şekilde yürütülmesini istiyoruz. Tahliyelerin bir an evvel gerçekleşmesini, hukukun tecelli etmesini bekliyoruz.' çağrısında bulunarak, 'Demokrasi ve adalet bu topraklara er geç gelecek. Bütün örgütümüz adaletin tecellisi ve arkadaşlarımızın hukukunu korumak için görev başındadır' dedi.