İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, karara tepki göstererek kararın toplumda yaralar açtığını ifade etti.

İSTANBUL / ANKARA (İGFA) - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Özer ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda parti temsilcisi hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede talep ettiği 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemini yeniden mahkemeye sundu.

Savunma yapan Özer, iddiaların deliller ve tanık ifadeleriyle çürütüldüğünü öne sürerek, suçlamaların kendisine ve geçmiş çalışmalarına haksızlık ettiğini belirtti. Özer, daha önce tutuklanmadan 'örgüt üyesi' gibi lanse edildiğini ve bu durumun akla, vicdana sığmadığını dile getirdi. Ayrıca, kendisini Türk ve Kürt toplumunun bir parçası, bilim insanı ve barışsever bir yurttaş olarak tanımladı.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özer'i 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

PARTİ SÖZCÜSÜ EMRE'DEN TEPKİ

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, karara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu tür davalar toplumda büyük yaralar açıyor. Esenyurt gibi Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birinin seçilmiş belediye başkanının abuk sabuk iddialarla böyle cezalarla karşılaşması kabul edilemez. Bu kararlar ve yaklaşımlar, iktidarın yönetim şeklinin yarattığı fay hatlarını tetikliyor, geleceğe kötü izler bırakıyor. Temyiz sürecinde aklıselim bir çözüm görmeyi umuyoruz. Enseyi karartmadan yurttaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

