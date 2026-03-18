İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Kaya, özellikle Bursa'daki hastane arazilerinin satışa çıkarılmasını eleştirerek, 'Sağlık alanı satmak, geleceğin hastanesini satmaktır' dedi.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazların satışa çıkarılmasını eleştirdi.

Başkan Kaya, bu kararın özellikle hastane yapılması planlanan kamu arazilerini kapsadığını belirterek, satışların halkın sağlık hakkını olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Bursa'da Nilüfer Fethiye Mahallesi, Yıldırım 152 Evler, Ertuğrulgazi ve Samanlı Mahallesi ile Yenişehir'deki sağlık alanlarının satış listesinde yer aldığını anımsatan Başkan Kaya, 'Bursa sahipsiz değildir. Bu şehir, masa başında elden çıkarılacak bir 'emlak zengini şehir' değildir. Çocuklarınızın geleceğine ve sağlık hakkınıza sahip çıkın' diye konuştu.

İl Başkanı İsmail Kaya, açıklamasında; 'Kamusal alanların değersizleştirilip satışa çıkarılmasının şehirlerin geleceğini ipotek altına aldığı, sağlık alanlarının satılmasının, gelecekte yapılacak hastanelerin önünü kapattığı, halkın sağlık hizmetine erişimin olumsuz etkilenebileceği, Bursa'nın kamu alanlarının korunması için tüm ihalelerin ve satış süreçlerinin yakından takip edileceği' yönündeki konularla ilgili de uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Kaya, 'Bugün susarsak yarın sıra başka alanlara gelecek. Bursa'ya sahip çıkın, sağlık hakkınıza sahip çıkın' dedi.