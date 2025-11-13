AFAD verilerine göre sabah saatlerinde meydana gelen üç deprem çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

BURSA (İGFA) - AFAD verilerine göre, sabah saatlerinde art arda üç deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 06:16'da 4,7 büyüklüğünde, diğer iki deprem ise 06:20 ve 06:21'de 4.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Sarsıntılar Bursa ve çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısını yineledi.

