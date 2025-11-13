Edirne'nin Keşan ilçesinde aylardır süren kanalizasyon arızası kötü koku ve hijyen tehlikesine neden olurken, Keşan Balık Pazarı'ndaki esnaf bu konuda Keşan Belediyesi'nden kalıcı çözüm bekliyor.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Balık Pazarı'nda aylardır devam eden kanalizasyon problemi hem esnafı hem de vatandaşları canından bezdirdi.

Pazardaki bodrum katta yaklaşık iki aydır biriken kanalizasyon suları, kötü kokuya ve ciddi hijyen sorunlarına yol açıyor.

Pazardaki işyerlerinden gelen atık suların alt kata dolduğu, bu durumun da zamanla dayanılmaz bir koku ve haşere sorununa neden olduğu belirtiliyor. Esnaf, defalarca Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne başvurmalarına rağmen kalıcı bir çözüm üretilmemesinden şikâyetçi.

'İKİ AYDIR BODRUMU LAĞIM SUYU BASTI'

Balık Pazarı esnafı, yaşadıkları sıkıntıyı dile getirerek, 'Yaklaşık iki aydır bodrum katı lağım suyu bastı. Geçici müdahaleler yapılıyor ama sorun tekrarlıyor. Artık hem işimizi hem sağlığımızı tehdit ediyor.' dedi.

7 Kasım'da konuyla ilgili haberin yayımlanması ardından dün yeniden Balık Pazarı'nı ziyaret eden gazeteci Erdoğan Demir, esnafla görüştü. Esnaflar, haberin ardından hiçbir belediye yetkilisinin kendilerini ziyaret etmediğini belirterek tepki gösterdi.

'BAŞKAN ÖZCAN'DAN DESTEK BEKLİYORUZ'

Esnaf, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a seslenerek, 'Sayın Başkanımızla komşuyuz ama bir kez bile gelip yerinde görmedi. Burası onun döneminde yapılmış bir tesis, bu halde olduğunu görse emin olun üzülürdü. Artık sesimizi bir kez daha basın yoluyla duyurmak zorunda kaldık. Umarız bir an önce kalıcı çözüm bulunur, biz de hijyenik koşullarda işimize devam ederiz' çağrısında bulundu.

Balık Pazarı'na alışverişe gelen vatandaşlar da kötü kokudan ve hijyen sorunundan rahatsız olduklarını dile getirerek belediyeden acil çözüm talep etti.

Kanalizasyon sularının uzun süredir temizlenmemesi nedeniyle pazarda hem sağlık, hem de iş güvenliği açısından risk oluştuğu ifade ediliyor.