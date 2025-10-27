Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem ardından 28 Ekim Salı günü il genelindeki tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde 28 Ekim Salı günü itibariyle 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.' ifadeleri yer aldı.

Afet sonrası çalışmaların sürdüğü Balıkesir'de, ekipler, sahada inceleme ve hasar tespit faaliyetlerine devam ediyor.