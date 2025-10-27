Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Bursa'da da kuvvetli hissedilmişti. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirilerek, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi.
BURSA (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi.
Depremin ardından Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, an itibarıyla il genelinde herhangi olumsuz durumun bildirilmediği duyuruldu.
Valilik, depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, 'Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' ifadelerine yer verdi.
Deprem, Bursa'nın birçok ilçesinde kısa süreli paniğe yol açtı.