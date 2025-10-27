Bunlar da ilginizi çekebilir

Deprem, Bursa'nın birçok ilçesinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Valilik, depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, 'Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' ifadelerine yer verdi.

Depremin ardından Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, an itibarıyla il genelinde herhangi olumsuz durumun bildirilmediği duyuruldu.

BURSA (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Bursa'da da kuvvetli hissedilmişti. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirilerek, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi.

