Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi’nin Öğrenci Kent Lokantaları, 30 TL’ye sağlıklı ve doyurucu yemek sunarak 77 bin tabldotla öğrencilerin beğenisini kazandı. Proje, aile bütçelerine destek olurken, Başkan Mesut Ergin’e Kent&Başkan Ödülü getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projesi Öğrenci Kent Lokantaları, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine ekonomik, sağlıklı yemek imkânı sunuyor.

Açıldığından bu yana 77 bin tabldot yemek servis eden lokantalar, 3 çeşit yemek ve meyveyi sadece 30 TL’ye sağlıyor.

Boğaziçi Otel altındaki lokanta günlük 200 ilköğretim öğrencisine, Adliye arkasındaki lokanta ise 750 lise ve üniversite öğrencisine hizmet veriyor. 8 ayda 32 bin, 3 ayda 45 bin tabldot sunulan lokantalar, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini destekliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, projenin gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırdığını belirterek, “Öğrencilerimiz 30 TL’ye kaliteli yemekle derslere dinç giriyor. Aile bütçelerine destek oluyor, öğün atlamayı önlüyoruz. Türkiye’de ilk olan bu proje, okullar kapanana kadar devam edecek” dedi. Başkan Ergin, fikrin Mart 2024’te bir vatandaşın ekonomik zorluklarını paylaşmasıyla doğduğunu anlatarak, bir babanın çocuğuna sadece 100 TL harçlık verebildiğini, bunun tosta bile yetmediğini söyledi.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi, “Öğrenci Kent Lokantaları” projesiyle Kent&Başkan dergisinin 2025 Ödülleri’nde, 1400 belediye arasında ödüle layık görüldü. Başkan Ergin, ödülü Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururuyla aldı.