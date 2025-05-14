Antalya Büyükşehir Belediyesi, arıcıların güvenli üretim yapabilmesi için narenciye bahçelerine uyarı tabelaları yerleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya, Türkiye’nin en erken hasat edilen ballarından biri olan narenciye balı için önemli bir merkez haline geliyor. Kendine has rengi, kokusu ve aromasıyla dikkat çeken narenciye balı, ülkenin dört bir yanından gelen arıcılar tarafından üretiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, narenciye balı üretiminin yapıldığı bahçelere bilgilendirici tabelalar yerleştiriyor. Kumluca ve Finike ilçesinde narenciye ve narenciye balı üretimi bölgelerine yerleştirilen tabelalar ile bölgedeki arı varlığına dikkat çekmek amaçlanıyor.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İÇİN ÇALIŞMASI BAŞLATILACAK

Büyükşehir ekipleri, bu sayede tarımsal ilaçlama ve vektörle mücadele çalışmaları sırasında arıların zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya özgü bu değerli balın tanıtımı için coğrafi işaret tescili çalışmaları başlatacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hem üreticileri desteklemek hem de narenciye balının marka değerini artırmak adına çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.