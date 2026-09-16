DOSİDER, kış öncesi kombi ve ısıtma sistemlerinin yetkili servislere kontrol ettirilmesi çağrısında bulundu. Menfezlerin kapatılmaması gerektiğini vurgulayan dernek, oda sıcaklığındaki her 1 derecelik düşüşün yüzde 6 yakıt tasarrufu sağladığını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSİDER), havaların soğumaya başlamasıyla birlikte tüketicilere kombi ve merkezi ısıtma sistemlerini kış gelmeden kontrol ettirmeleri çağrısında bulundu.

Can ve ürün güvenliği için bakım ve onarımın mutlaka yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan DOSİDER, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması ve doğal gaz tesisatına yetkisiz müdahalede bulunulmaması konusunda uyardı. DOSİDER, tüketicilere hava sıcaklıkları iyice düşmeden kombi ve merkezi ısıtma sistemlerini kontrol amacıyla çalıştırmalarını ve sistemin sağlıklı şekilde çalışıp çalışmadığını gözden geçirmelerini tavsiye etti.

KORSAN SERVİSLERE KARŞI DİKKAT

DOSİDER'in en önemli uyarılarından biri de yetkisiz servisler konusunda oldu. İnternette yapılan aramalarda tüketicilerin yetkili servis izlenimi veren yanıltıcı internet siteleriyle karşılaşabildiğine dikkat çeken dernek, servis hizmeti almadan önce firmanın yetkili olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesini önerdi. Açıklamada tüketicilerin mümkün olduğunca cihazın markasına ait resmi internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden yetkili servise ulaşması gerektiği belirtildi.

MENFEZLERİ KAPATMAYIN, TESİSATA MÜDAHALE ETMEYİN

Güvenli doğal gaz kullanımında havalandırmanın hayati önem taşıdığına işaret eden DOSİDER, ev ve iş yerlerindeki havalandırma menfezlerinin hiçbir şekilde kapatılmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada doğal gaz tesisatında onaylı proje dışında değişiklik yapılmaması ve tesisata yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiği de vurgulandı. Tesisatla ilgili herhangi bir ihtiyaç durumunda yetkili doğal gaz firmalarına veya ilgili gaz dağıtım şirketine başvurulması önerildi.

KOMBİ- BACA BAĞLANTILARINIZI KONTROL EDİN!

Kombi bacalarının ve bağlantı noktalarının düzenli olarak kontrol edilmesinin güvenli kullanım açısından büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada ''Özellikle kombi üzerindeki dirsek bölgesi ve ev içinde kalan baca bağlantıları gözle ve elle kontrol edilmeli; gevşeme, ayrılma veya yerinden çıkma fark edilmesi halinde mutlaka yetkili servise başvurulmalıdır. Baca sistemlerinde orijinal baca ekipmanları kullanılmalı ve bacalara yetkisiz kişiler tarafından kesinlikle müdahale edilmemelidir. Ayrıca, açık balkonların sonradan kapatılması durumunda baca çıkışı mutlaka kapatılan alanın dışına taşınmalıdır.'' uyarısında bulunuldu.

1 DERECE DAHA DÜŞÜK SICAKLIK YÜZDE 6 TASARRUF

DOSİDER, güvenliğin yanı sıra artan ısınma maliyetlerine karşı alınabilecek tasarruf önlemlerine de dikkat çekti. Oda termostatları ve termostatik radyatör vanaları sayesinde evin gereğinden fazla ısıtılmasının önüne geçilebileceğini belirten dernek, oda sıcaklığındaki her 1°C'lik düşüşün yaklaşık yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlayabileceğini bildirdi. Örneğin evini 24°C yerine 22°C'de tutan bir tüketici, konfor koşullarını korurken doğal gaz tüketimini önemli ölçüde azaltabiliyor.

YOĞUŞMALI KOMBİLER TÜKETİMİ DÜŞÜRÜYOR

Enerji verimliliğinde kullanılan cihazın teknolojisi de önemli rol oynuyor. Türkiye'de 2018 yılında yürürlüğe giren Enerji ile İlişkili Ürünler (ErP) düzenlemeleriyle yüksek verimli yoğuşmalı kombi ve kazanların kullanımı yaygınlaştı.

DOSİDER, yoğuşma teknolojisinin sağladığı yüksek verim sayesinde uygun sistem ve kullanım koşullarında doğal gaz tüketimi ve faturalarında yüzde 25-30'a varan düşüş sağlanabildiğini belirterek, eski ve düşük verimli kombilerin yeni nesil yoğuşmalı cihazlarla değiştirilmesini önerdi.

ISI EVİN İÇİNDE TUTULMALI

Isı kayıplarının azaltılması da doğal gaz tüketimini düşürmenin en etkili yollarından biri. DOSİDER'e göre kapı, pencere, duvar, tavan ve zeminlerdeki yetersiz yalıtım, ısıtma için harcanan enerjinin önemli bölümünün kaybedilmesine yol açıyor. Çatılardaki ısı kaybının yaklaşık yüzde 20 seviyesine ulaşabildiğine dikkat çekiliyor. Binalarında mantolama yaptırma imkânı bulunmayan tüketicilere ise radyatörlerin arkasına düşük maliyetli ısı yansıtıcı paneller yerleştirmeleri tavsiye ediliyor.

DOSİDER Başkanı Ekrem Erkut, 1993 yılında kurulan derneğin temel hedeflerinden ısıtma sektöründe enerji verimliliğini artırırken doğal gazın güvenli kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Sektörde teknolojik dönüşümü ve yüksek verimli cihazların geliştirilmesini teşvik ettiklerini ifade eden Erkut, sektörün geleceğinin ar-ge ve yüksek verimli teknolojilerle şekilleneceğini vurguladı. DOSİDER üyelerinin bünyesinde faaliyet gösteren ar-ge merkezlerinde yeni nesil ısıtma teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüldüğünü belirten Erkut, 'Üyelerimizin ar-ge merkezlerinden elde edilen verileri ve sonuçları değerlendiriyor, sektörümüzün teknolojik gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Modern, çevreci ve tasarruflu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla enerji tüketimini ve karbon salımını azaltırken, güvenli doğal gaz kullanımını toplumun tamamında yerleşik bir kültür haline getirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.