Balıkesir genelinde hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, şehrin altyapısı için kritik bir test niteliği taşıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çay Deresi bölgesinde tamamlanan yeni yol ve ıslah projesi, yoğun yağışlara rağmen tam not alarak bölge esnafının yüzünü güldürdü.

BALIKESİR (İGFA) - Hafta sonu şehri etkisi altına alan ve yer yer hayatı olumsuz etkileyen yoğun yağışlar, Balıkesir'in kronikleşmiş altyapı sorunlarının çözüldüğü noktaları da gün yüzüne çıkardı. Özellikle geçmiş yıllarda her kuvvetli yağışta su baskınları riskiyle karşı karşıya kalan Çay Deresi mevkii ve çevresindeki işletmeler, Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı Ahmet toprak caddesinde yapılan yeni yol çalışması proje sayesinde bu kez yağmuru hasarsız atlattı.

KORKULAN OLMADI, ALTYAPI TAM NOT ALDI

Bölgede yapılan yeni yol çalışmaları ve dere ıslah projesinin ardından gelen ilk yoğun yağışlı hafta sonu, projenin başarısını tescilledi.

Önceki yıllarda dükkanlarına su girmesi nedeniyle büyük maddi ve manevi kayıplar yaşayan bölge esnafı, bu hafta sonu yağan şiddetli yağmura rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Yeni yapılan yollardaki su tahliye sistemlerinin kusursuz çalışması ve dere yatağındaki düzenlemeler sayesinde, su taşkınları ve göllenmelerin önüne geçildi.

ESNAFTAN BAŞKAN AKIN'A TEŞEKKÜR

Bölge esnafı, yıllardır kâbusu haline gelen su baskını riskinin ortadan kalkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yağışın en yoğun olduğu saatlerde dahi iş yerlerinde güvenle hizmet vermeye devam ettiklerini belirten vatandaşlar, sorunun çözümüne yönelik atılan adımlardan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini iletti.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren çevre esnafı, 'Eskiden gökyüzü karardığında 'yine su basacak' korkusuyla dükkanların önünde set kurardık. Bu hafta sonu çok şiddetli yağış olmasına rağmen caddemizde ve dükkanlarımızda en ufak bir su birikintisi olmadı. Yapılan projenin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu yaşayarak gördük. Başkanımız Ahmet Akın'a ve ekibine bu kalıcı çözüm için teşekkür ediyoruz,' ifadelerini kullandı.

'SORUNSUZ BİR KIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini, Çay Deresi projesinin bu vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.