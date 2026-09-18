Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda yaşayan patili dostların sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesinde her canlının sağlıklı, güvenli ve konforlu alanda yaşayabilmesi için birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki sahipsiz canların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

'Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz' projesiyle can dostları sıcak yuvalarına kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Pati Park ve Can Dost Doğal Yaşam Alanı gibi yatırımlarla patili dostların yaşam koşullarını her geçen gün iyileştiriyor.

Sessiz canların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi amacıyla hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı ise 20 ilçede ziyaretlerini sürdürüyor.

HIZLI VE ETKİLİ TEDAVİ İMKÂNI

Modern ve teknolojik donanımıyla patili dostların sağlık ihtiyaçlarına yerinde çözüm sunan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, tüm ilçeleri adım adım geziyor.

Her gün farklı bir ilçede uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki canların sağlık taramaları ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Ücretsiz bakım ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra parazit uygulamaları, kuduz aşıları ve rutin kontrollerin yapıldığı Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı sayesinde kedilerin ve sahipli köpeklerin sağlık kontrolleri ve tedavi süreçleri modern ve steril koşullarda yürütülüyor.

EYLÜL-EKİM AYI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Mobil hizmet ağını her geçen gün genişleten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı'nın Eylül-Ekim ayı takvimi belli oldu.

21 Eylül'de Savaştepe Hükümet Meydanı'nda hizmet verecek olan Can Dost Mobil Tedavi Aracı sırasıyla; 22 Eylül'de Bigadiç Pazar Yeri, 23 Eylül'de Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 24 Eylül'de Kepsut Cumhuriyet Meydanı, 25 Eylül'de Dursunbey Kent Meydanı, 28 Eylül'de Balya Cumhuriyet Meydanı ve 29 Eylül'de İvrindi Atatürk Meydanı'nda olacak. 30 Eylül'de Havran Belediye Binası önünde hizmet verecek olan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 1 Ekim'de Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı, 2 Ekim'de Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 5 Ekim'de Gömeç Cumhuriyet Meydanı, 6 Ekim'de Ayvalık Cumhuriyet Meydanı, 7 Ekim'de Susurluk Heykel Meydanı ve 8 Ekim'de Manyas Atatürk Meydanı'nda patili canların tedavilerini gerçekleştirecek.Program boyunca her ilçeye gidecek olan Can Dost, 9 Ekim'de Gönen Hükümet Meydanı, 12 Ekim Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 13 Ekim'de Erdek Cumhuriyet Meydanı, 14 Ekim'de Marmara Avşa Adası, 15 Ekim'de Karesi Millet Bahçesi ve 16 Ekim'de Altıeylül Atatürk Parkı'nda hizmet verecek.