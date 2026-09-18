Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'ni yeniden canlandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar yeni bir boyut kazanıyor. Bu kapsamda Körfez'in tabanından çıkarılan dip çamuru bu kez ekolojik yaşamın gelişmesine katkı sağlayacak yapay resiflere dönüşüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi'nin yıllar içinde oluşan kirlilik yükünden arındırılması için Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden birini yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in geleceğine yönelik çalışmalarını farklı projelerle desteklemeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi' ile deniz tabanında biriken çamur temizlenirken, Körfez'den çıkarılan malzemenin yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda dip çamuru yeniden değerlendirilerek, ekolojik restorasyona katkı sağlayacak yapay resiflerin üretiminde ikincil hammadde olarak kullanıldı. Böylelikle temizlik süreci, Körfez'in ekolojik geleceğine yatırım yapan bir dönüşüme dönüştürüldü.

DİP ÇAMURUNDAN YAPAY RESİF ÜRETİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) iş birliğinde yürütülen 'Ekolojik Restorasyon Pilot Projesi' kapsamında, İzmit Körfezi Doğu Baseni'nden çıkarılan dip çamuru seramik bünyeye katıldı. Doç. Dr. Nermin Demirkol tarafından geliştirilen reçete doğrultusunda hazırlanan karışımla pürüzlü ve gözenekli yüzeye sahip olarak tasarlanan modüler yapay resiflerin, deniz canlıları için yeni tutunma ve yaşam alanları oluşturması amaçlanıyor. Yaklaşık 1,5 metre ölçeğindeki yapay resifler, gerekli çalışmaların ardından profesyonel dalgıçlar tarafından deniz tabanına yerleştirilecek.

RESİFLER DENİZLE BULUŞUYOR, YENİ YAŞAM BAŞLIYOR

Bilim, sanat ve çevre çalışmalarını aynı noktada buluşturan projenin önemli aşamalarından biri 19 Eylül Cumartesi günü (yarın) gerçekleştirilecek. Gölcük Değirmendere'deki DESSAT Tesisi önünde saat 14.00'te düzenlenecek programda dip çamurundan üretilen yapay resifler denizle buluşacak. Böylelikle Körfez'den temizlenen bir malzeme, yeniden Körfez'in ekolojik yaşamına katkı sağlayacak bir değere dönüştürülmüş olacak.

Resiflerin denize yerleştirilmesiyle çalışma tamamlanmayacak. Proje kapsamında periyodik dalışlar gerçekleştirilerek yapay resiflerin üzerindeki biyolojik yaşam bilimsel olarak takip edilecek. Biyokolonizasyon hızı, tür çeşitliliği ve canlı bolluğunun yanı sıra deniz suyunun sıcaklık, tuzluluk, pH, çözünmüş oksijen, klorofil-a ve bulanıklık değerleri de izlenecek. Elde edilen verilerle yapay resiflerin İzmit Körfezi ekosistemine sağladığı katkı ortaya konulacak.

ÇOK BOYUTLU BİR PROJE OLACAK

Ekolojik Restorasyon Pilot Projesi yalnızca yapay resiflerle sınırlı kalmayacak. İki pilot dere ağzında karasal kaynaklı kirliliğin denize ulaşmasını azaltmaya yönelik doğal ve hibrit filtreleme sistemleri oluşturulacak. Denizden çıkarılan metal, tekstil ve diğer atıklar ileri dönüşüm yöntemiyle sanat çalışmalarında değerlendirilirken, kıyıda gerçekleştirilecek etkinliklerle çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenecek.