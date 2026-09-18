Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TİSKİ tarafından Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi çatısında hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi'ni (GES) hizmete aldıklarını açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TİSKİ tarafından Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi çatısında hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi'ni (GES) hizmete aldıklarını açıkladı.

Başkan Genç, 'Özellikle son yıllarda artan enerji maliyetleri nedeniyle kendi enerjisini üreten bir kurum olmayı amaçladık. Bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz' dedi.

YILLIK 4,5 MİLYON TL TASARRUF

Akoluk'taki Arıtma Tesisi'nin çatısında yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen GES projesinin TİSKİ'nin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi.

'Güneş enerji sistemimizi bugün itibarıyla hizmete alıyoruz. Üretim gücü 800 kW olan bin 489 adet panelle yılda 900 bin KWH enerji üretimi sağlayacağız. TİSKİ'nin kendi enerjisini üretmesine katkı sağlayacak bu projenin hayırlı olmasını diliyorum.'

ENERJİ TÜKETİMİNİ DE DÜŞÜRÜYORUZ

TİSKİ'nin enerji tüketiminde de önemli bir düşüş sağlandığını ifade eden Başkan Genç, '2022 yılında 38 milyon 955 bin kilovat olan TİSKİ'nin elektrik tüketimini, 2025 yılı sonu itibarıyla 30 milyon kilovat seviyelerine indirdik. Yaptığımız çalışmalarla bunu daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz' dedi.

ENERJİNİN YÜZDE 50'SİNİ ÜRETECEK

Devam eden çalışmalar tamamlandığında TİSKİ'nin kullandığı enerjinin yüzde 50'sini kendi kaynaklarıyla karşılayacağını belirten Başkan Genç, bunun önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Genç, 'TİSKİ'nin yıllık yaklaşık 140 milyon TL enerji maliyeti bulunuyor. Kalan çalışmalarımızı da tamamladığımızda bunun yaklaşık yarısını, yani 70 milyon TL'lik kısmını kendi enerjimizi üreterek karşılamış olacağız. Sadece bu projeden yıllık yaklaşık 4,5 milyon TL tasarruf sağlanacak' ifadelerini kullandı. Projenin yaklaşık 4 yılda kendisini amorti etmesinin öngörüldüğünü belirten Başkan Genç, sistemin 25 yıl garantili ve yaklaşık 30 yıl hizmet ömrüne sahip olduğunu kaydetti.

BÜYÜKŞEHİR İÇİN DAHA BÜYÜK GES

Yenilenebilir enerji yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Genç, 'Büyükşehir Belediyesi olarak daha büyük bir GES projesini hayata geçirerek kendi enerjisini kendisi üreten bir kurum olma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir, çevre dostu enerji anlayışını güçlendirerek fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmayı hedefliyoruz' diye konuştu.