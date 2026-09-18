Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gerzele Mahallesi'nde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli bir etabı daha tamamladı. Yenilenen Hakkı Dereköylü Caddesi, yol çizgilerinin de tamamlanmasının ardından modern ve güvenli yüzüyle ulaşıma açıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Mart ayında Gerzele Mahallesi'nde başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında, bölgenin önemli ulaşım arterlerinden Hakkı Dereköylü Caddesi baştan sona yenilendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yakından takip çalışmalar kapsamında, bölgeye sıcak asfalt serimi yapılmadan önce, uzun yıllar boyunca hiçbir sorun çıkarmayacak köklü ve sağlam bir altyapı yatırımı gerçekleştirildi. Bu güçlü altyapı yatırımı, modern standartlara uygun üstyapı uygulamalarıyla desteklendi.



OKUL BÖLGESİNDEKİ RİSKLİ KAVŞAKLAR KONTROL ALTINA ALINDI



Gerzele Mahallesi'nin ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyeye çıkaran proje kapsamında, özellikle okulların bulunduğu bölgede yaşanabilecek kazaların önlenmesi amacıyla, bölgeye 2 adet dönel kavşak kazandırıldı.

Yapılan bu kavşaklar sayesinde, riskli ve kazaya açık noktalar tamamen kontrol altına alınırken; tamamlanan yol çizgilerinin ardından cadde ulaşıma açıldı.



HAKKI DEREKÖYLÜ CADDESİ YENİLENEN YÜZÜYLE ULAŞIMA AÇILDI



Çalışmalar kapsamında, 860 metre uzunluğa ve 8,5 metre yol genişliğine sahip güzergahta 2,5 metre genişliğinde modern kaldırımlar oluşturuldu.

Proje doğrultusunda toplam 13.000 metrekare asfalt alanı ve 6.300 metrekare parke alanı imalatı yapılırken; yolun altyapı ve üstyapı kalitesini artırmak için 10.000 ton PMT (temel malzemesi) ile 2.500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yenilenen yol yapısı, genişletilen kaldırımları ve düzenlenen kavşaklarıyla Hakkı Dereköylü Caddesi, Gerzele Mahallesi'nin ulaşım konforunu artıran önemli yatırımlardan biri oldu.