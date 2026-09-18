İstanbul Valiliği, Sultan II. Abdülhamid'e yazılan tarihi belgenin yeniden Deniz Müzesi'ne kazandırılacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Sultan II. Abdülhamid'e 1897 yılında yazılan ve 127 yıllık olduğu belirtilen tarihî bir mektubun, 66 yıl sonra yeniden bulunarak Valiliğe teslim edildiğini duyurdu.

Paylaşıma göre, Deniz Müzesi ve arşivinin kuruluşunda büyük emeği bulunan, Sanayi-i Nefise Madalyası ile taltif edilen Ali Efendi'ye ilişkin mektup, 27 Mayıs 1960 darbesi sürecinde müze arşivinden kayboldu. Tarihî belge, akademisyen ve yazar Dr. Rasim Koç tarafından bulunarak Deniz Müzesi'ne kazandırılmak üzere İstanbul Valisi Davut Gül'e teslim edildi.

Vali Davut Gül, tarihî belgenin yeniden ortaya çıkarılarak ait olduğu kuruma kazandırılmasına katkı sunan Dr. Koç'a teşekkür etti. Gül, Koç'a çalışmalarında başarılar diledi. Valilik tarafından yapılan paylaşımında, mektubun kültürel miras açısından önemine dikkat çekildi.