Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir merkezinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatlarını yenileyerek içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini daha sağlıklı ve güvenli hale getiriyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya genelinde altyapının daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi amacıyla şebeke yenileme ve ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda KOSKİ, Yaylapınar Mahallesi'nde 1.724 metre kanalizasyon şebeke hattının ıslahı gerçekleştiriyor. Çalışmalarda 1.479 metre 400 milimetre çapında, 245 metre ise 200 milimetre çapında betonarme boru kullanılıyor. Yenileme çalışmasıyla mahallede kullanım ömrünü tamamlayan ve eskiyen kanalizasyon hatları modern altyapı yapılarıyla değiştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ekipleri, Feritpaşa Mahallesi'nde de 640 metre içme suyu şebeke hattının ıslahını ise tamamladı. Çalışmalarda 110 milimetre çapında PVC borular, mukavemeti yüksek 110 milimetre çapındaki polietilen borularla yenilendi.

Yapımı sürdürülen ıslah çalışmalarıyla şehir merkezinde eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış borular yenileriyle değiştirilerek altyapının hizmet kalitesinin ve dayanıklılığının artırılması sağlanıyor.