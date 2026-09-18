Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da kırsal bölgelerde mahalleleri birbirine bağlayan grup yolları; vatandaşların ilçe merkezlerine, şehir merkezine, sağlık ve eğitim hizmetlerine, tarım arazilerine ve diğer yerleşim noktalarına ulaşımında önemli bir rol üstleniyor.

Bu nedenle grup yollarında ulaşım güvenliğinin ve yol standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda Mollakasım, Kadiruşağı, Atalar, Yalınkaya, Seyituşağı ve İkizce mahallelerini birbirine bağlayan 55 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

Güzergâhta gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının ardından 2. kat sathi kaplama çalışmaları da yapılıyor. Ekipler, özellikle kış şartlarında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Birçok mahallenin ulaşımını doğrudan etkileyen güzergâhta yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun ulaşım standardının yükseltilmesi ve bölgedeki vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor.