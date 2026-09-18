Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın kırsal mahallelerinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Uğrar Mahallesi'ni Kızılağaç ve Akörü Mahallelerine bağlayan 16 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, Kaş'ın kırsal mahallelerindeki yol çalışmalarına devam ediyor. Çalışmanın gerçekleştirildiği güzergah, Uğrar, Kızılağaç ve Akörü Mahallelerinin yanı sıra Çataloluk, Sarıbaşlar, Çukurhayıt ve Taşlı Mahalleleri tarafından da aktif olarak kullanılıyor.

Beş köy üzerinden geçen yol, Sütleğen-Gömbe hattına kadar uzanıyor. 16 kilometrelik yol hattında sürdürülen asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, bölge halkının yıllardır yaşadığı ulaşım sıkıntısının önemli ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

40 YILLIK YOL YENİDEN ASFALTLANIYOR

Yaklaşık 40 yıldır kapsamlı bir yenileme çalışması yapılmayan yol, uzun süredir bölge sakinleri için ulaşımda önemli bir sorun oluşturuyordu. Yıpranan ve bozuk durumdaki yol, özellikle sürücüler açısından güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından 48 milyon 500 bin liralık yatırım bedeline sahip çalışma, yıllardır yenilenmeyi bekleyen güzergâhta bölge halkının ulaşımını rahatlatacak.

DİLEKÇE VERDİK, YOLLARIMIZI TAMAMLADI

Uğrar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kanatoğlu, yolun bölge için önemine dikkat çekerek çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yolun beş köy üzerinden geçtiğini ve Sütleğen-Gömbe hattına kadar ulaştığını belirten Kanatoğlu, yolun en son 40 yıl önce yapıldığını ifade etti. Kanatoğlu, 'En son 40 yıl önce yapılmıştı bu yol. Çok perişandı. Allah razı olsun Büşra Başkanımızdan. Dilekçe verdik ve yollarımızı tamamladı' dedi.