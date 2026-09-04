Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Vali Rahmi Doğan ve Milletvekili Ertuğrul Kocacık ile Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nun tanıtım programının ardından ilçenin can damarı olan Atatürk Caddesi'ndeki üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'nin can damarı Atatürk Caddesi'nde altyapıyı tamamen yeniledi, şimdi üstyapı çalışmalarını başlattı.

Vali Doğan ve Milletvekili Kocacık ile çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yusuf Alemdar, 'Altyapı çalışmalarımız için 50 milyon TL harcadık. Şimdi ise caddemizin üstyapısını baştan aşağı yenileyecek çalışmalara başladık. Bu kapsamda 100 milyon TL'lik üstyapı çalışmamızla Atatürk Caddesi'ni modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturacağız' dedi.

Üstyapı dönüşümü kapsamında caddede bordür, sıcak asfalt ve modern aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Vali Doğan ve Milletvekili Kocacık ile projenin son durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Başkan Alemdar, ilçenin en önemli aksını modern bir görünüme kavuşturduklarını ifade ederek, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

12 KİLOMETRELİK GÜÇLÜ ALTYAPIYLA BULUŞTU

Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu olmak üzere 12 kilometrelik güçlü altyapı ağıyla buluşturulan Atatürk Caddesi'nin üstyapı dönüşümü için çalışmalar hız kazandı.

BORDÜR, SICAK ASFALT VE MODERN AYDINLATMA SİSTEMİ

Üstyapı çalışmaları kapsamında 2 bin 500 metrelik güzergâhta 25 bin metrekare bordür imalatı gerçekleştirilecek. Zemin hazırlıklarının ardından 8 bin ton PMT ve 6 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Çalışmaların son aşamasında ise caddeye 177 adet modern aydınlatma direği monte edilecek.

SASKİ marifetiyle gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından başlanan üstyapı dönüşümüyle Atatürk Caddesi, ulaşım konforu, yaya güvenliği ve modern aydınlatma sistemiyle birlikte baştan aşağı yenilenmiş olacak.

'ALTYAPISI VE ÜSTYAPISIYLA TAMAMEN YENİLENECEK'

Arifiye Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Yusuf Alemdar, 'Atatürk Caddesi'nde SASKİ marifetiyle içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamamen yeniledik. Altyapı çalışmalarımız için 50 milyon TL harcadık. Şimdi ise caddemizin üstyapısını baştan aşağı yenileyecek çalışmalara başladık. Bu kapsamda 100 milyon TL'lik üstyapı çalışmamızla Atatürk Caddesi'ni modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturacağız. Altyapısı ve üstyapısıyla yenilecek Atatürk Caddesi'nin Arifiye'mize hayırlı olmasını diliyor, çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve hassasiyet için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.