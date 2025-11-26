Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, İLBANK Genel Müdürlüğü ve Bursa Bölge Müdürlüklerinde görev yapan heyeti Avşa'da ağırladı. İLBANK yetkilileri, Türkiye'nin ilk deniz suyunu içme suyuna dönüştüren Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne teknik inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne Teknik İnceleme Ziyareti BALIKESİR (İGFA) - İLBANK Genel Müdürlüğü ve İLBANK Bursa Bölge Müdürlüklerinde görev yapan personeller, Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne gerçekleştirdikleri teknik ziyarette tesisin işleyişi ve kullanılan ileri arıtma teknolojileriyle ilgili bilgi aldılar.

Ziyaret kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından heyete, kapasite artış süreçleri ve su güvenliği uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. İLBANK teknik ekibi, tesis proseslerini yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN İLK DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ

Yeraltı su kaynağı bulunmayan Avşa Adası'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2010 yılında faaliyete geçen Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi, adanın içme suyu ihtiyacının tamamını karşılıyor. 2021 yılı Mayıs ayında tamamlanan genişletme çalışmasıyla tesisin ikinci kademe için öngörülen ilave 2 ünitesi devreye alınırken günlük su üretim kapasitesi 6 bin ve 6 bin 500 metreküpe yükseltilmişti. Artan nüfus ve turizm yoğunluğuna rağmen tesis, Avşa Adası'na kesintisiz ve güvenli içme suyu sağlıyor.

ULUSAL ÖLÇEKTE ÖRNEK BİR MODEL

Deniz suyunun ileri teknoloji membran sistemleriyle içme suyuna dönüştürüldüğü yapısıyla Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi Türkiye'de içme suyu temininde geleceğe yön veren yatırımlar arasında kabul ediliyor. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla tesisi ziyaret eden İLBANK yetkilileri, içme suyu yönetiminde modern teknolojilerin yaygınlaştırılması açısından tesisin ulusal ölçekte örnek bir model olduğuna da dikkat çektiler.