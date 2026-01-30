Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından ikincisi düzenlenen Uygulamalı Arıcılık Kursu başarıyla tamamlandı. 50 katılımcının yer aldığı kursta teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Tarımda Balıkesir Modeli' ile sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli hayata geçirilirken, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen kurslarla alanında uzman üreticiler yetiştiriliyor.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen 2. Uygulamalı Arıcılık Kursu başarıyla tamamlandı. Yoğun ilgi gören ve yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 50 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilen kursta teorik bilgi ve uygulamalı eğitimler birlikte yürütüldü.

ARICILIĞA DAİR TÜM DETAYLAR ANLATILDI

Yurt genelinden çok sayıda katılımın olduğu 2. Uygulamalı Arıcılık Kursu'nda uzman eğitmenler tarafından arıcılığa giriş ve temel kavramlar, koloni yönetimi, mevsimsel bakım uygulamaları ve ana arı yetiştiriciliği ile ilgili tüm detaylar anlatıldı.

Ayrıca kursta; arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemlerinin yanı sıra kovan ekipmanları ile bal ve diğer arı ürünlerinin üretim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.