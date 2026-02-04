Avrupa'yı kapsayan turnesinde kapalı gişe konserler veren Blok3, şimdi de Almanya'dan ödülle döndü. 'Kusura Bakma' adlı parçasıyla Resmi Alman Breakthrough Artist Charts'ta bir numara olan ünlü rapçi, Breakthrough Award kazanan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçti.

İSTANBUL (İGFA) - Sadece Almanya'da 14 milyonu aşan dinlenme rakamına ulaşan şarkısıyla büyük ses getiren Blok3, ödülünü Mannheim'daki Maimarktclub sahnesinde aldı.

2022'de 'VUR' ile Türkiye'de yakaladığı çıkışı Avrupa'ya taşıyan genç yıldız, uluslararası müzik arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Blok3, ödül sonrası yaptığı açıklamada, 'Bu ödülü almak benim için büyük bir gurur. Almanya'daki tüm dinleyicilerime ve müziğime inanan herkese teşekkür ederim,' sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Yeni projeleri merakla beklenen Blok3'ün bu başarısı, Türk rap müziği adına gurur verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.