Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Hal Katlı Kavşağı Projesi kapsamında yürüttüğü içme suyu deplase çalışmalarını herhangi bir su kesintisi yaşanmadan başarıyla tamamladı.

MERSİN (İGFA) - Kent genelinde altyapı hizmetlerinin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini hedefleyen MESKİ, kent trafiğini rahatlatacak önemli projelerden biri olan Hal Katlı Kavşağı'nda devam eden üstyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak bölgeden geçen 1200 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında deplase çalışması gerçekleştirdi.

Titizlikle planlanan ve sahada koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşların günlük yaşamı olumsuz etkilenmedi.

ÖZDEMİR: '1200'LÜK HATTIMIZIN DEPLASESİNİ YAPARAK VATANDAŞLARIMIZA SUYUNU VERDİK'

MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Mersin Büyükşehir Belediyemizin inşaatına başladığı Hal Katlı Kavşağı kapsamında, Mersinimizin dört merkez ilçesini besleyen Berdan'dan gelen isale hattımızı deplase etme zorunluluğumuz doğdu. Bu hatlarımızdan birisi 1400'lük olup, 15 gün önce deplasesini 12 saat süre içerisinde yaptık, vatandaşlarımıza suyunu verdik. Bugün de 1200'lük hattımızın deplasesini yaparak vatandaşlarımıza suyunu verdik. Göstermiş oldukları duyarlılık için tüm Mersin halkına teşekkürlerimi arz ediyorum' ifadelerini kullandı.