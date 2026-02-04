Edirne'de Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, seçim döneminde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. İlçede askere gidecek gençler için özel olarak hazırlanan 'asker çantası' dağıtımı resmen başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa Belediyesi, vatan borcunu ödemek üzere kışlalarına teslim olacak gençleri bu onurlu yolculuklarında yalnız bırakmıyor.

Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, gençlerin askere giderken ihtiyaç duyabileceği malzemelerden oluşan çantaların temin edildiğini ve dağıtımına başlandığını duyurdu.

2026 YILI İTİBARIYLA GELENEKSELLEŞTİ

Belediye tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamanın geçici bir proje olmadığı vurgulandı. 2026 yılı itibarıyla askere giden her gence bu çantaların verilmesi kararlaştırılarak, uygulama Lalapaşa Belediyesi'nin bir geleneği haline getirildi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Evlatlarını dualarla ve gururla uğurladıklarını ifade eden Başkan Zafer Sezgin Geldi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Vatani görevini yerine getirmek üzere asker ocağına uğurladığımız kıymetli evlatlarımızı yalnız bırakmıyor, her zaman yanlarında oluyoruz. Bu çanta, belediyemizin bir hatırası ve desteğidir. Rabbim tüm askerlerimize sağ salim gidip dönmeyi, hayırlı tezkereler almayı nasip etsin. Çünkü biz büyük bir aileyiz.'

LALAPAŞALI GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

Uygulamanın başlamasıyla birlikte asker adayları ve aileleri, sağlanan bu anlamlı destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'ye teşekkür ettiler.