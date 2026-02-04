Bunlar da ilginizi çekebilir

Ankara'da su ve kaynak tasarrufu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi ile görüştü

Başvurular, 12 Şubat Perşembe günü saat 17.30'a kadar İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılabilecek.

Başvurusu kabul edilen davulculara özel kimlik kartı verileceği, sahura kaldırma ve bahşiş toplama sırasında bu kimliklerin kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Zabıta yetkilileri, 'Her önüne gelen davul çalıp bahşiş toplayamaz. Davul çalabilmek için mutlaka Zabıta Müdürlüğümüze başvurulması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

Yetkililer, İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalmak isteyen herkesin Zabıta Müdürlüğü'nden izin almasının zorunlu olduğunu vurguladı.

İzmit Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatına uygun şekilde yaşatılması ve geleneklerin sürdürülmesi amacıyla davulcu uygulamasını kontrol altında yürütüyor.

Ordu'da Yeni Melet Köprüsü ışıl ışıl oldu

Mahalle Muhtarları tarafından uygun görülen Ramazan davulcuları, muhtarlıktan alacakları uygunluk belgesiyle birlikte İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bizzat başvuru yapacak.

KOCAELİ (İGFA) - 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmak isteyen vatandaşlar için İzmit Belediyesi başvuru sürecini başlattı.

Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayında sahur davulu çalmak isteyenler için muhtarlık onayı şartıyla 12 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru alacak.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.