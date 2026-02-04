Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayında sahur davulu çalmak isteyenler için muhtarlık onayı şartıyla 12 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru alacak.
KOCAELİ (İGFA) - 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmak isteyen vatandaşlar için İzmit Belediyesi başvuru sürecini başlattı.
Mahalle Muhtarları tarafından uygun görülen Ramazan davulcuları, muhtarlıktan alacakları uygunluk belgesiyle birlikte İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bizzat başvuru yapacak.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE
İzmit Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatına uygun şekilde yaşatılması ve geleneklerin sürdürülmesi amacıyla davulcu uygulamasını kontrol altında yürütüyor.
Yetkililer, İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalmak isteyen herkesin Zabıta Müdürlüğü'nden izin almasının zorunlu olduğunu vurguladı.
DAVULCULARA ÖZEL KİMLİK KARTI
Zabıta yetkilileri, 'Her önüne gelen davul çalıp bahşiş toplayamaz. Davul çalabilmek için mutlaka Zabıta Müdürlüğümüze başvurulması gerekiyor' açıklamasında bulundu.
Başvurusu kabul edilen davulculara özel kimlik kartı verileceği, sahura kaldırma ve bahşiş toplama sırasında bu kimliklerin kullanılmasının zorunlu olduğu belirtildi.
Başvurular, 12 Şubat Perşembe günü saat 17.30'a kadar İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılabilecek.
İSTENEN BELGELER
Mahalle muhtarlığından alınmış uygunluk belgesi
İkametgâh belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf