Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serdivan Kazımpaşa'ya kazandırılan FİFA standartlarındaki spor kompleksindesona gelindi. Tribünleri, çevre duvarları, aydınlatmalarıyla bölgenin göz bebeği olacak projede çim serimi tamamlandı ve son durumu havadan fotoğraflandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serdivan Kazımpaşa'da yapımı sürdürülen spor kompleksinde çalışmalar son aşamaya geldi. FIFA standartlarında inşa edilen tesiste saha imalatları büyük ölçüde tamamlandı. Toplam 31 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen spor kompleksinde, geçmişte amatör futbol maçlarına ev sahipliği yapan Kazımpaşa sahası modern bir yapıya kavuşturuluyor.

AMATÖR SPORUN MERKEZİ OLACAK

Bölgede binlerce çocuğun büyük bir merakla tamamlanmasını beklediği, bittiğinde çocukların sporla büyümesine, Türk Bayrağı'nı dünyada dalgalandıracak önemli yıldızların keşfedilmesine imkân tanıyacak.

Turnuvalar, spor okulları ve birçok etkinlikle çocukların tatil dönemleri sporla kaliteli geçecek. Ayrıca Sakarya'da ve bölgede gerçekleştirilen amatör spor müsabakalarının yeni merkezi burası olacak. Proje kapsamında 123 metre uzunluğunda, 76 metre genişliğinde sentetik çim futbol sahasının serimi tamamlandı.Sentetik çim seriminin ardından granür serimi ve kale direklerinin montajı gerçekleştirilecek. Bu işlemlerde bittiğinde saha, artık müsabaka oynanabilir hale gelecek.

Tesiste 500+500 kişilik tribünlerin imalatlarının yanı sıradrenaj altyapısı, alt zemin hazırlıkları, çevre duvarları ve tel örgü çalışmaları da tamamlandı.

Gece ve gündüz kullanıma imkân sağlayacak aydınlatma direklerinin montajı biterken, aydınlatma sisteminin uygulaması ve bazı ince işçilikler ise sürüyor.