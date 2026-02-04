Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Öyküsün Sen' Öykü Atölyesi öğrencilerinden Tubanur Çilingir, katıldığı 'Benim Güzel Ailem' konulu yazı yarışmasında Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Atölye, Gebze'deki liselerde öğrenim gören, edebiyata ve yazmaya ilgi duyan yaklaşık 25 öğrenciyi bir araya getiriyor. Ekim ayında başlayan ve her hafta cumartesi günleri düzenli olarak devam eden 'Bir Öyküsün Sen' Öykü Atölyesi'nde verilen eğitimlerde genç yazar adayları yaratıcı yazarlık alanında temel kuramlar, öykü türünün incelikleri ve metin çözümleme teknikleri üzerine kapsamlı eğitimler aldı.

Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi bünyesinde yer alan butik salonda gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, öykü yazımının temel unsurlarını öğrenirken kendi metinlerini üretme ve geliştirme imkânı buluyor. Eğitimler, öğrencilerin yazma disiplinini kazanmalarına ve kendilerini ifade etmelerine katkı sağlıyor.

Atölye kapsamında her ay bir yazar konuk edilerek öğrencilerle buluşturuluyor. Bu buluşmalarda öğrenciler, konuk yazarlara sorular yönelterek edebiyat dünyasına dair tecrübeleri birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyor. Ayşegül Genç, Abdullah Harmancı ve Naime Erkovan gibi isimlerin ağırlandığı atölye, 15. haftasını geride bıraktı.

ÖĞRENCİLER KENDİ ÖYKÜLERİNİ KALEME ALIYOR

Yaklaşık dört aydır öykü yazma eğitimi alan öğrenciler, eğitmen TDED Kocaeli Dernek Başkanı Eğitimci Yazar Musa Yaşaroğlu rehberliğinde kendi öykülerini yazmaya başladı. Atölye sürecinde her öğrencinin birden fazla öykü kaleme aldığı belirtilirken, gençlerin yazarlık yolculuğuna emin adımlarla ilerlediği ifade ediliyor. Kazandığı Türkiye birinciliğinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Tubanur Çilingir, yazmayı sevdiği bir alanda böyle anlamlı bir derece elde etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Bu süreçte kendisine rehberlik eden eğitmenine ve bu imkânı sunan Gebze Belediyesi'ne teşekkür eden Çilingir, atölyenin kendine olan güvenini artırdığını ve hayallerinin peşinden gitmesine vesile olduğunu dile getirdi.