BALIKESİR (İGFA) - Balıkçılık kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve amatör balıkçılığı desteklemek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Sportif Amaçlı Amatör Balıkçılık yarışması büyük bir heyecana tanıklık etti.

İvrindi Karacepiş Göleti’nde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen amatör balıkçıları ağırlayan yarışmada keyifli anlar yaşandı.

Yarışmada toplamda 4'er kişilik yirmi takımlar yer alırken, amatör balıkçılığı tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada tutulan balıklar ölçümleri yapıldıktan sonra sportif balıkçılık ve sürdürülebilir avcılık gereği suya geri bırakılarak sürdürülebilir çevre yönetimine de katkı sunuldu.

ÜÇ AYRI KATEGORİ, KIRAN KIRANA MÜCADELE

Üç ayrı kategoride yarışılacak olan yarışmada ödüller; ilk balığı tutan, en büyük balığı tutan ve en çok balığı tutan kişilere verildi.

Yarışmaya Gönen’den geldiğini belirten Tayfun Aygün “Buradaki organizasyonda başta belediye başkanımız olmak üzere diğer daire başkanlarımıza teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu ava sahip çıkan destekleyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice yarışmalarda beraber olacağız.” diye konuştu.